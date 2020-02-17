МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»

Москва, 17 февраля. Новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что речь идет о разминировании, обмене пленными, разведении сил и внедрении формулы Штайнмайера в украинское правовое поле.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече», — подчеркнул дипломат.

«Нормандским форматом» принято называть группу по урегулированию конфликта в Донбассе в составе Украины, России, Германии и Франции.

Предыдущая встреча прошла 9 декабря в Париже и стала первой для нового президента Украины Владимира Зеленского. Стороны договорились о новом обмене пленными, полноценном разведении сил и других аспектах урегулирования в Донбассе. При этом Зеленский попытался поднять вопрос о пересмотре Минских соглашений, но Россия отвергла эту инициативу. Москва настаивает на неукоснительном соблюдении соглашений, достигнутых в столице Белоруссии.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».

«Мы обсудим здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева основу для готовящейся встречи в «нормандском формате» в Берлине», — цитирует немецкого дипломата газета «Известия».

Также сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ход подготовки к новой встрече «нормандской четверки».