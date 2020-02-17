Экс-участник «Дома-2» Яббаров рассказал о смерти 17-летней племянницы

Москва, 17 февраля. Бывший участник программы «Дом-2» Илья Яббаров сообщил в социальных сетях печальную новость — скончалась его 17-летняя племянница. Девушка боролась с опухолью спинного мозга грудного отдела.

В 2017 году Илья Яббаров обратился к подписчикам с просьбой о помощи. Звезда шоу «Дом-2» сообщил, что его племянница серьезно больна.

«Моей племяннице Веронике поставили диагноз опухоль спинного мозга грудного отдела. Требуется большая сумма на операцию — 55 тыс. долларов!» — сообщал участник телепроекта.

Тогда подписчики Яббарова не остались в стороне и откликнулись на просьбу звезды «Дома-2» и поддержали девочку.

Однако 16 февраля Илья Яббаров сообщил, что его племянница ушла из жизни.

«Не могу в это даже поверить, внутри боль. Вероничка, племяшка прости за все если чем-то когда-то обидел. Почему так рано уходят из жизни дети? Мы всегда тебя будем помнить! Пишу пост, а слезы не могу остановить. Покойся с миром!» — сообщил о семейном горе участник реалити-шоу «Дом-2».

Известно, что в 2015 году Вероника перенесла операцию на головном мозге, вследствие чего потеряла зрение. Затем у девочки начались метастазы, и ее срочно направили в одну из израильских клиник. В Израиле Вероника прошла курс химиотерапии, однако недуг оказался сильнее.

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