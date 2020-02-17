Наталья Штурм призналась, что сохраняла интимную связь с мужем-тираном после развода

Москва, 17 февраля. Певица и писательница Наталья Штурм призналась, что поддерживала интимную связь с избивавшим ее бывшим мужем в течение 6 лет после развода.

Штурм считает, что секс и брак — разные вещи, поэтому на протяжении длительного периода поддерживала интимную связь с бывшим супругом и ездила с ним в отпуск.

Сообщается, что артистка выходила замуж дважды. От первого брака с однокурсником Сергеем Деевым у нее есть дочь Елена, которой недавно исполнилось 30 лет. Вторым мужем Натальи стал Игорь Павлов, страдавший алкоголизмом и неконтролируемыми вспышками гнева.

Как рассказывает Наталья Штурм, однажды она попыталась помочь выпившему мужу купать сына, но тот, ударил ее по лицу и сломал нос. Все это произошло на глазах няни маленького ребенка. В тот же день, Игорь избил ее во дворе дома и сломал ей ключицу. Она отмечает, что несмотря на крики, соседи просто наблюдали за происходящим и не пришли на помощь.

Лишь протрезвев, бывший муж отвез искалеченную Наталью Штурм в больницу, взяв с нее слово, что она представит медикам версию о падении с лестницы. После этого инцидента певица подала на развод, но не перестала поддерживать связь с бывшим мужем.

Ранее известная певица Наталья Штурм откровенно рассказала об отношениях с Романом Абрамовичем, в частности, как отвергла будущего миллиардера в школе. Абрамович и Штурм учились в одной школе в Москве. Роман в обычном классе, а Наталья — с театральным уклоном. По ее словам, творческие ребята считали себя «элитой», поэтому не особо обращали внимание на остальных учащихся.