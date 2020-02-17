Эксперты составили рейтинг благополучия российских регионов

Москва, 16 февраля. Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам 2019 года.

Список традиционно возглавила Москва. Столица набрала 77.371 баллов из 100 возможных. С отставанием на два пункта далее следует Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Московская область.

Далее с существенным отставанием расположились Республика Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край.

Замкнула рейтинг Республика Тыва. В числе аутсайдеров оказались Забайкальский край и Карачаево-Черкесская Республика.

При составлении рейтинга специалистами РИА Новости учитывались ключевые аспекты социально-экономической жизни российских граждан. В общей сложности было принято ко вниманию 70 показателей, разделенных на 11 групп. Это уровень доходов, структура рынка труда, безопасность, жилищные условия, экология, климат, здравоохранение, состояние транспортной инфраструктуры и другие.

Ранее был опубликован рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов. Эксперты обратили внимание на существенный прогресс, которого удалось добиться за минувший год Севастополю.

«Рост инвестиционной привлекательности Севастополя — яркий пример стимулирования развития региона за счёт финансовой поддержки федерального центра. Частных инвестиций там действительно немного», — цитирует RT президента НРА Виктора Четверикова.

Специалисту отметили позитивную динамику и я ряде других субъектах федерации. Также ранее стало известно, что суверенный рейтинг Российской Федерации по версии Fitch не изменился.