Композитор Дунаевский рассказал о дележке загородного дома с седьмой женой

Москва, 17 февраля. Известный композитор Максим Дунаевский не может решить вопрос раздела имущества со своей седьмой женой — Марией Рождественской. Пара прожила 20 лет, но в конце прошлого года разошлась.

Несмотря на развод, пара сохранила нормальные отношения. Дунаевский помогает экс-супруге как морально, так и материально. Однако возник камень преткновения в виде загородного дома. Композитор готов отдать его бывшей жене, но сомневается, что ей под силу справиться с хлопотами по такому огромному дому. Во время их совместной жизни, ответственность за хозяйство было на Дунаевском и его помощникам. По словам композитора, Мария не имела к этой теме отношения.

«Принять такой «подарок» — означает взвалить на себя огромную ношу. Даже небольшая дача непрерывно сосет деньги и энергию. Без постоянных серьезных вложений такой дом, как наш, быстро придет в упадок», — заявил композитор.

На данный момент бывшие партнеры решают судьбу особняка. Композитор против продажи — по его мнению сейчас выгодно покупать, а не продавать недвижимость. Дунаевский надеется, что в итоге они смогут «подобрать альтернативу» продаже.

«Разделить дом пополам невозможно. Пилой распилить его что ли? В конечном счете, дом найдет своего хозяина, я им останусь, или Марина», — заключил композитор.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Максим Дунаевский уже почти 3 года поддерживает отношения с женщиной по имени Алла, с которой недавно начал выходить в свет. На вопрос о том, станет ли Алла его восьмой женой, 75-летний композитор ответил утвердительно.