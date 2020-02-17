Миссия США, Эстонии и Литвы проведет наблюдательный полет над Россией

Москва, 17 февраля. Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Грецией с 17 по 21 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу, а миссия США, Эстонии и Литвы — над Российской Федерацией и Белоруссией, сообщает газета «Красная звезда».

«Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос», — сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что максимальная дальность полета составит 1010 км. Выполнять полет будет самолет Ан-30Б по заранее согласованному с Афинами маршруту.

«В эти же даты совместная миссия США, Эстонии и Литвы выполнит наблюдательный полёт с аэродрома Кубинка над территорией групп государств-участников — Белоруссии и России», — подчеркнул Рыжков.

Он отметил, что отечественные специалисты будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета, маршрут, а также использование предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее Вашингтон рассматривал возможность выхода из «Договора по открытому небу». По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, если США выйдут из договора, то это станет ударом по европейской безопасности, передает «Газета.ру».