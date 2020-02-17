Следовавший в Финляндию автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе

Петрозаводск, 17 февраля. Автобус, следовавший из Петрозаводска в Финляндию опрокинулся на трассе «Сортавала», сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что по неустановленной причине транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В салоне автобуса находилось 19 пассажиров, среди которых двое детей. Сообщается, что медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Ранее в Пензе в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадали 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних, передает «Газета.ру».