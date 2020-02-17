Норвежская биатлонистка грубо ответила на критику российской коллеги

Осло, 17 февраля. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф в грубой форме ответила на критику российской спортсменки Анфисы Резцовой.

Резцова считает, что успехи норвежских биатлонистов не были бы возможными без помощи медицины.

«Экхофф на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. Но, как говорится, не пойман — не вор», — сказала российская олимпийская чемпионка.

В ответ Экхоф заявила, что эти подозрения не имеют под собой почвы. И назвала себя 2чистой, насколько это возможно.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Глупо заявлять подобное», — сказала норвежская биатлонистка.

Ранее Мартин Фуркад не менее резко отреагировал на слова Резцовой о возможной медицинской поддержке норвежских спортсменов. Он пообещал посоветоваться с адвокатами. Об этом писала RT.