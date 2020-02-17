Поклонская оценила сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Москва, 17 февраля. Высказывания, подобные словам протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке, могут привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами», считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Напомним, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». В РПЦ отметили, что высказывание протоирея было «слишком острым», но он не ставил целью кого-то оскорбить. Сам же клирик подчеркивает, что выбрал данную формулировку, чтобы «обратить внимание на проблему и остановить этот кошмар».

«Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьи (например, всякие «невзоровы») в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами» и «гостями из Средневековья». Зачем вы даете им повод для провокаций?» — пишет Поклонская у себя в Telegram-канале.

Как подчеркивает парламентарий, с одной стороны не стоит реагировать на такие слова, но с другой — жутко, когда такие слова говорит священнослужитель.

Наталья Поклонская привела строки из Евангелия.

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете. Разве не так, батюшка?» — отметила депутат.

Ранее председатель Союза женщин Российской Федерации, сенатор Екатерина Лахова прокомментировала заявление протоирея. По ее словам, «высказывание — глупое оскорбление, неожиданное для церкви». Она подчеркнула, что церковь просто хочет защитить традиционную семью, передает RT.