Волочкова рассказала о необычной диете с кальяном, алкоголем и одним помидором

Москва, 17 февраля. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала об особенностях своей диеты. Она призналась, что не ограничивает себя в жизненных удовольствиях.

По случаю 11-летия радиостанции «Комсомольская правда» Волочкова поздравила «именинницу» в студии. И получила заслуженный комплимент за стройную фигуру и отличную физическую форму. В ответ Анастасия сообщила, что завтракает яйцом всмятку, хотя иногда может полакомиться и яйцом вкрутую.

Но вскоре выяснилось, что рацион балерины куда менее строгий.

«Я имею право делать все, что захочу: пить, курить кальян, заниматься сексом, радоваться жизни, париться в бане, садиться на шпагаты, отдыхать на яхтах», — сказала Анастасия в беседе с kp.ru.

Волочкова добавила, что любит игристое вино, и с удовольствием может пропустить бокальчик-другой. Балерина подчеркивает, что заслужила эти «призы» упорным трудом.

«Я каждый день в зале провожу по три часа. Вы можете представить себе такую нагрузку? А вы спрашиваете у меня: закусываю я или нет. Да, я не ем практически ничего. Я никого не призыва ю к этому. Таков мой путь. Я могу в день съесть один помидор и довольствоваться этим. Зато я влюблена, я любима», — рассказала артистка.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова готова судиться с Большим театром за пенсию. Об этом писала «Газета.ru».

Балерина утверждает, что ей до сих пор не отдали трудовую книжку. Волочкова призналась, что не ожидает большой пенсии, но для нее это вопрос принципа.

Также артистка поделилась фото травмированных ног.