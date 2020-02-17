Захарова указала на «антикитайский крен» Мюнхенской конференции

Москва, 17 февраля. Призыв оставить в прошлом русофобский крен был услышан участниками Мюнхенской конференции по безопасности, однако теперь ее крен стал антикитайским, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — отмечает Захарова.

Представитель МИД говорит, что мировые лидеры представили политику Пекина как «вызов XXI века».

Мария Захарова отмечает, что благодаря высказываниям на Мюнхенской конференции, у нее появилось чувство возвращения «колониального подхода». Она утверждает, что западные страны делят нации и страны «на заслуживающие поддержки и сочувствия, и на тех, кому сочувствие выказывать не стоит».

Она выразила сожаление, что никто кроме России не озвучил темы помощи Китаю в связи со сложной ситуацией из-за вируса.

Также Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепартамента США, почему госсекретарь Майк Помпео пожелал удачи главе МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.