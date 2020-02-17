Сосед застрелившего жену многодетного отца в Подмосковье рассказал о проблемах в его семье

Москва, 16 февраля. Сосед семьи, в которой многодетный отец застрелил супругу, а затем наложил на себя руки на глазах у ребенка, рассказал детали об их личной жизни.

По словам соседа, Ариф С. и Елена П. расстались еще в 2018 году. Убивший жену мужчина тяжело переживал развод с ней. Женщине не нравилось излишнее внимание со стороны бывшего мужа, и она выставляла его за дверь.

«Ариф иди отсюда, что ты тут ноешь?» — воспроизвел типичный диалог бывших супругов их сосед.

Сосед отмечает, что мужчина был по образованию сантехником, однако до настоящего времени работал грузчиком. Он отметил, что в день трагедии встретил Арифа на лестничной площадке. Тот был трезвым и находился в адекватном состоянии.

Напомним, что ранее в подмосковном Селянино в результате бытовой ссоры мужчина выстрелил в бывшую жену из охотничьего обреза, после чего застрелился сам. Происшествие случилось в присутствии их десятилетнего ребенка. Другие дети в этот момент находились у родственников.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что причиной трагедии стал конфликт на почве бракоразводного процесса. Следователи выясняют детали инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Днем ранее в центре Калининграда 63-летний мужчина расстрелял семью. Погибли мужчина и женщина, получил ранения 13-летний ребенок. Преступление было совершено на почве личной неприязни, сообщает региональное управление СК РФ. Отмечается, что семейная пара и убийца работали на Центральном рынке Калининграда и не могли поделить место для торговли.