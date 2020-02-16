Волочкова рассказала о конфликте с Большим театром и ожиданиях от пенсии

Москва, 16 февраля. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем конфликте с Большим театром и призналась, что хочет получать пенсию.

Волочкова посетовала на короткий век балерины, назвав себя «пенсионеркой с 38 лет». Однако, утверждает артистка, из-за конфликта с Большим театром пенсию она не получает. По словам Анастасии, хотя с 2003 года она не выступает в Большом театре, ее трудовая книжка по-прежнему находится в этой организации.

«Я им говорю: «Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом театре с 2003 года», — жалуется артистка.

Волочкова призналась, что не ждет большую пенсию, но для нее это вопрос принципа. Балерина заверила, что готова бороться за пенсию и в судебном порядке. Она напомнила, что уже имеет позитивный опыт судебных тяжб.

«Я, как видите, не толстая, а просто высокая. И я через суд это доказала. Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет», — цитирует Волочкову kp.ru.

По словам Анастасии, ее адвокат общался с представителями Большого театра во внесудебном порядке, но диалог не заладился. В учреждении посоветовали юристу доказать, что Волочкова «не в кордебалете стояла 32-м лебедем».

Ранее Волочкова рассказала, как над ней издевалась известная телеведущая Ксения Собчак. Об этом писала «Газета.ru».

Балерина пожаловалась, что ее столкнули с лестницы и облили вином. Также ранее было опубликовано пикантное фото поцелуя с Анастасией Волочковой.