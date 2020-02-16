Смолов вывел «Сельту» вперед в матче против «Реала» в Мадриде

Мадрид, 16 февраля. Федор Смолов вывел вперед «Сельту» в выездном матче чемпионата Испании против мадридского «Реала». Российский футболист вышел один на один с Тибо Куртуа и уверенно переиграл голкипера «сливочных».

«Сельта» и «Реал» находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Мадридский клуб возглавляет гонку, имея в активе 52 очка. Столько уже набрала каталонская «Барселона», но у команды Зидана есть игра в запасе.

Новая команда Федора Смолова ведет отчаянную борьбу за выживание. «Сельта» находится на 18-й позиции, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.

Гол в ворота «Реала» — первый для Смолова в составе «Сельты», напоминает «Газета.ru».

О переходе Смолова в «Сельту» из Виго стало известно в конце января 2020 года. До этого российский форвард защищал цвета московского «Локомотива».