Захарова отреагировала на высказывание протоирея Смирнова о гражданских женах

Москва, 16 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Как отмечает Захарова, у нее только «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала у себя в Facebook представитель МИД РФ.

Сам Смирнов отказывается приносить извинения и объясняет свои слова тем, что «что хотел обратить внимание общественности на проблему», сообщает «Газета.ру». В РПЦ посчитали высказывание протоирея слишком «острыми», но подчеркнув, что Смирнов не намеревался кого-либо оскорбить.

Ранее высказывание протоиерея Смирнова раскритиковали многие публичные люди.

Например, известный блогер Лена Миро уличила Смирнова в некомпетентности, отметив, что, по его логике, в ряды женщин легкого поведения следует записать и святую Марию Магдалину. Блогер говорит, что по-настоящему любит и уважает РПЦ, но некоторые ее представители вызывают в ней «приступ негодования».

Музыкант Сергей Шнуров написал стихи в ответ на слова протоирея,

Известный политолог Евгений Сатановский подверг жесткой критике представителя РПЦ, выразив уверенность, что современная православная церковь идет по пути КПСС в вопросах нравственности и морали.