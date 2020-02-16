Соловьев заступился за протоиерея Смирнова, раскритиковавшего гражданские браки

Москва, 16 февраля. Известный телеведущий Владимир Соловьев заступился за протоиерея Смирнова после заявления священнослужителя о гражданских браках. Своим мнением журналист поделился на telegram-канале.

Ранее Смирнов допустил резкое высказывание в адрес женщин, которые находятся в браке без официального оформления отношений. Протоиерей сравнил их положение с «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак», — сказал Смирнов.

В социальных сетях это высказывание подверглось резкой критике. Однако ведущий Владимир Соловьев призвал не осуждать позицию священнослужителя. Он признался, что не разделяет мнение Смирнова, и совсем иначе смотрит на взаимоотношения мужчин и женщин. Однако, подчеркивает Соловьев, свобода слова — одна из важнейших ценностей демократического общества.

«Или демократия — это право на свободу слова только для демократов?», — задается вопросом ведущий.

Соловьев добавил, что, несмотря на несогласие с позицией протоиерея, он уважает его как человека. Журналист также удивился болезненной реакции на заявление Смирнова со стороны неверующих людей.

«Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе», — пишет Соловьев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала резонансное заявление протоиерея Смирнова. Она назвала слова священнослужителя дискриминационными по отношению к женщинам.