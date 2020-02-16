В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой телефонных мошенников

Москва, 16 февраля. Жертвами телефонных мошенников, занимающихся хищением денег со счетов, обычно становятся экономически активные граждане в возрасте от 28 до 55 лет, сообщил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

Артем Сычев подчеркивает, что это возрастная категория платежеспособна и легко расстается с деньгами, особо «не думая о последствиях». Он отмечает, что уязвимость данной группы объясняется чрезмерным доверием к технологиям и своему окружению. Он отмечает, что одним из самых распространенных видов мошенничества в соцсетях, является просьба одолжить денег якобы от имени друзей.

Замдиректора Банка России говорит, что злоумышленники охотно пользуются результатами доверительной атмосферы, которая формируется в социальных сетях. По его словам, в среднем мошенники крадут со счетов жертв в среднем 10-15 тыс. рублей. Сычев говорит, что бывают кражи и миллионов рублей, но это скорее исключение из правил.

Он напоминает, что если клиенту поступил звонок от якобы сотрудника банка, то не стоит торопиться и делать все что он говорит. Это же относиться и сообщений в соцсетях.

«Нужно перепроверить, что на самом деле стоит за сообщением о просьбе помочь деньгами в соцсетях. Если, например, это просьба друга, просто перезвоните ему и выясните, действительно ли он размещал такой пост», — советует замдиректора Банка России.

Ранее директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова рассказала, как можно распознать телефонного мошенника. Если вам позвонили и представились сотрудниками банка, то попросите их назвать номер вашей карты или счета. Обычно мошенники не обладают полными данными, и скорее всего попытаются обойти этот вопрос, передают «Известия».