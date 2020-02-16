Новое фото Ани Лорак не понравилось фанатам из-за макияжа и «потери индивидуальности»

Москва, 16 февраля. Поклонники певицы Ани Лорак раскртиковали ее новую фотографию, опубликованную в социальной сети Instagram.

Подписчики заподозрили, что исполнительница пользовалась услугами пластических хирургов. Негативную оценку поклонников получил и полный макияж.

«Интересно, сколько уже пластики сделано? Жаль, полная потеря индивидуальности», — пишет один из пользователей.

Впрочем, нашлось место и для позитивных откликов.

«Слишком красивая для этого мира», — подбодрила своего кумира «Леди Лорак».

«Ангел», — прокомментировала пользователь Ксения.

Сама певица утверждает, что никогда не прибегала к пластической хирургии. По ее словам, главные секреты красоты — спорт и хорошая генетика.

Следует отметить, что это уже не первая за последнее время фотография Лорак в Instagram, вызвавшая противоречивую реакцию социальных сетей.

В начале февраля подписчики критиковали новый образ украинской артистки. По мнению некоторых пользователей, лицо Лорак «перефотошоплено». Другие участники обсуждения посоветовали певице «похудеть к новому сезону». А кому-то лицо Ани показалось слишком грустным.

«Неудачное фото…» — подытожила natalie_kwasniewska.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве во время съемок шоу «Новогодняя елка».

Также певица поделилась своими ощущениями после развода и встречи с новым избранником.