Двоюродные братья Водяновой рассказали о своей криминальной жизни

Москва, 16 февраля. Двоюродные братья топ-модели Натальи Водяновой рассказали, что на двоих отсидели в тюрьме более 10 лет. В их «послужном списке» грабежи, разбои и драки. Об этом родственники модели рассказали в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Двоюродные братья отмечают, что в детстве Наталья Водянова часто гостила у них дома, и играла с ними в песочнице. Роман Водянов отмечает, что знаменитая родственница однажды косвенно «помогла» ему при устройстве на работу.

«Меня спрашивают: «А Водянова не ваша сестра?» Я ответил, что моя. Мне сразу сказали выходить на следующий день», — говорит Роман.

По его словам, он отсидел срок за разбой. Также в юношеские годы он угнал автомобиль. Но Роман подчеркивает, что криминал остался в прошлом.

«Я работаю, а мой брат Серега вообще завтраки жене стал готовить. Невиданное дело», — говорит двоюродный брат Натальи Водяновой.

Сергей тоже присутствовал в студии. Он рассказывал истории о своей личной жизни. По его словам, ранее у него была другая возлюбленная. Однажды она забеременела, и он настоял на аборте. Вскоре они расстались. Теперь у Сергея другая дама сердца, ради нее он и начал готовить завтраки.

Братья говорят, что сейчас они занимаются строительными работами.

«Работаем по заказам. Выезжаем на объекты. С криминальным прошлым закончили. Герцог ее о нас даже не знает», — говорит Сергей.

Ранее модель Наталья Водянова попросила ее «не линчевать, за то, что она не знала, что Сицилия — остров». Об этом она сообщила во время недавней фотосессии в Палермо.