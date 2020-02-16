В СК РФ назвали причину кровавой семейной трагедии в Подмосковье

Москва, 16 февраля. Многодетный отец застрелил свою супругу на глазах у ребенка в подмосковном поселке Селятино во время ссоры из-за развода, сообщает представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса», — сообщает Ольга Врадий.

Представитель Следственного комитета отмечает, что мужчина выстрелил в жену из охотничьего обреза, а потом и застрелился сам в присутствии десятилетнего ребенка.

Отмечается, что остальные дети во время трагедии находились у родственников. На месте происшествия изучает детали следственно-оперативная группа. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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