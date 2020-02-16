Малежик назвал вспышку коронавируса «великой аферой»

Москва, 16 февраля. Недавно певцу Вячеславу Малежику исполнилось 73 года. В последнее время здоровье звезды сильно пошатнулось — его настиг инсульт, за которым последовала тяжелая реабилитация. Но несмотря на это певец не теряет оптимизма. В беседе с MK.RU Малежик рассказал о своем здоровье, а также поделился мыслями насчет коронавируса.

Как отмечает Малежик, он почти выздоровел «насколько это возможно в его годы».

«Я, даже когда реабилитацию проходил в больнице в Зеленограде, сделал очень классный концерт прямо там. Так и назвал его — «Паралимпийский концерт»! Меня медбратья и медсестры выкатили на сцену, так и выступал!» — сообщает певец.

Он отмечает, что собрал полный зал из пациентов больницы. Малежик отмечает, что из-за инсульта он хочет доказать всем, что после такого недуга необходимо вставать на ноги.

«Ведь я людям дал надежду, не имею права опускать руки и разочаровать их», — говорит Вячеслав Малежик.

Также певец сообщил, что из-за болезни у него взорвался один глаз. По его словам, причиной стал лопнувший сосуд.

Также Вячеслав Малежик прокомментировал бушующую в Китае вспышку коронавируса. По его мнению, вирус — «великая афера». Малежик говорит, что «просто удивляется ее масштабам».

«Видимо, надо обладать могуществом США, чтобы подключить все СМИ для устрашения людей. В наши дни много других реальных болезней, тот же самый инсульт, который меня настиг, онкология, банальный грипп», — говорит певец.

По его словам, наверняка кто-то очень сильно разбогател на этом вирусе.

«Снимаю шляпу перед этим гением», — в шутку отмечает Малежик.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. В программе «Звезды сошлись» Татьяна обвинила мать в издевательствах.