«Фонтанка» попалась на подтасовке фактов, пытаясь свести счеты с «Русской народной линией»

Петербургское интернет-издание «Фонтанка» не только пренебрегло журналистской этикой, но и проигнорировало необходимость элементарной проверки фактов – все для того, чтобы притянуть патриотическое издание «Русская народная линия» к резонансному преступлению.

В Санкт-Петербурге 14 февраля молодой человек поссорился со своими приятелями и нанес им ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы, а молодого человека задержали. Об этой истории написали местные средства массовой информации, в том числе, к примеру, «Комсомольская правда». Как отмечает в своем заявлении на сайте «Русской народной линии» редакция издания, КП в Петербурге сделала все вполне корректно.

А вот в «Фонтанке» увидели шанс напрямую связать инцидент с «Русской народной линией» (в свое время задержанный сотрудничал с РНЛ). Не смутило даже то, что несколько лет назад сотрудничество было прекращено.

«Фонтанка» в своей публикации выставила задержанного «врагом народа», используя для этого специфические аргументы. Молодой человек исповедует православие, что для либералов, видимо, уже является негативной характеристикой. Он снимал православно-патриотические фильмы – а ведь патриотизм для «Фонтанки», очевидно, даже хуже святой воды! И наконец — работал с такими изданиями, как «Русская народная линия» (входит в Медиагруппу «Патриот»), «Православный Петербург» и агентством аналитической информации «Русь Православная», которое возглавляет его отец.

Главной целью «Фонтанки», похоже, является не сам «Иван Д.», подозреваемый в совершении преступления, а издание «Русская народная линия». Изданию припомнили, что задержанный являлся сотрудником «Русской народной линии». Но по какой-то причине забыли упомянуть, что было это в 2015-2016 годах, то есть четыре года назад. Сейчас он не является сотрудником портала. Последний материал с упоминанием молодого человека был опубликован РНЛ в 2017 году, что легко проверить на сайте. По всей видимости, «Фонтанка» давно ищет возможность напакостить «Русской народной линии», которая разоблачала выпады «Фонтанки» против государства и православия.

«Фонтанка» давно известна своими либеральными симпатиями, антиправославными и антигосударственными (в стиле «фига в кармане») выпадами. Все, что дорого для нас, для них – противно и враждебно. Как говорится, «ничего личного – будни информационной войны», — говорится в заявлении редакции «Русской народной линии».