Многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка в Подмосковье, ФАН публикует видео

Москва, 16 февраля. Многодетный отец убил жену, после чего покончил с собой на глазах у ребенка, сообщают правоохранительные органы столицы. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с места происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел в подмосковном поселке Селятино.

«В жилом доме в Селятино мужчина застрелил свою жену. После этого он покончил с собой», — передает источник.

Известно, что погибших зовут Ариф С. и Елена П. У пары было пятеро детей. На месте уже работают следователи. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.

Сообщается, что один из детей стал очевидцем трагедии. С детьми работают психологи.

Ранее подруга убитой женщины в центре Калининграда подтвердила, что та была беременна. Расстрелянные супруги ждали второго ребенка 5 лет.