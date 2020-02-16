Жители двух столиц рассказали, что они думают о стране, в которой живут. ФАН-ТВ

Корреспонденты Федерального агентства новостей узнали, что думают жители Петербурга и Москвы о России, и как относятся к западным рейтингам, которые говорят о том, что в нашей стране нет свободы слова, достойного образования и развитой экономики.

«Образование есть, и иностранцы учатся с удовольствием в наших вузах. Если кинуть взор в ранее время, это одно, можно было сказать, что мы где-то сильно отстали. А сегодня столица Москва очень привлекательная и многие иностранцы удивляются, у них такого нет. Конечно есть вопросы экономики, обучения, но это вопросы наши. Они местные. Где-то мы не догоняем, где-то наоборот бежим впереди», — считает Виктор, житель Москвы.

«Я считаю, что у нас развитая страна, мы можем претендовать на мирового лидера. У нас все хорошо. Просто каждый хочет тянуть одеяло на себя. Я думаю, что так не считает мировое сообщество, хотя определенные политики могут так оценивать нашу страну», — говорит Станислав, москвич.

«Образование было хорошее, когда я учился еще в советское время. Сейчас образование — кто хочет, тот учится. По поводу общего развития — внешняя политика нашего президента мне нравится, а внутренняя — категорически не нравится», — поделился Сергей, москвич.

«Я — программист и айти-архитектор. Я могу вам точно сказать, зная вот эту профессию, и людей, с которыми я работаю – мало сталкиваешься с тупыми людьми. Это говорит о том, что уровень образования людей в России достаточно высокий. А отсюда следует то, что Россия не может быть отсталым государством. То, что у нас немного менее развитая экономика, связано с тем, что у нас страна большая, что было много войн, что распался Советский союз», — уверен Геннадий, житель Москвы.

«Россия — нормальная страна, и живем мы нормально. Я не считаю, что мы плохо живем», — считает Людмила, петербурженка.

«У нас образованные люди живут и не нищие. Кто работает, тот не нищий», — говорит Ирина, петербурженка.