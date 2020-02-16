Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Москва, 16 февраля. В последнее время многие обсуждали то, как помолодела Алла Пугачева. Поначалу все списывали на умение «примадонны» пользоваться фоторедакторами и фильтрами в Instagram, однако появившись на премьере фильма «Лед-2», все критики убедились, что 70-летняя певица в жизни выглядит действительно моложе.

Ранее Пугачева отрицала, что прибегала к помощи пластических хирургов, однако недавно все-таки призналась, что позволяла себе «маленькие подтяжки».

«Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки», — рассказала певица.

Она отметила, что делала подтяжки на скулах и лбу. Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом. Алла Пугачева призналась, что еще никогда не делала «уколов красоты».

«Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая...» — рассказывает исполнительница.

По ее словам, ей привозят из Израиля витамин Е, который она смешивает с кремом и наносит на лицо и шею. Как подчеркивает Пугачева, она совершенно отстала от последних трендов в области пластической хирургии, и обо всем знает лишь со слов подруг.

Ранее пластический хирург Тимур Нугаев, известный по работе со многими знаменитостями, прокомментировал возможную пластику Аллы Пугачевой. Большинство людей считает, что делать пластику в преклонном возрасте крайне опасно. Но по словам Нугаева, возраст в данном случае не имеет принципиального значения — любая операция создает риски для здоровья человека, независимо от возраста.