Сирия, 17 февраля. САА при содействии РФ готовится к открытию двух новых гумкоридоров в Алеппо и Идлибе. США перебросили в Хасаку очередной военный конвой из Иракского Курдистана. Впервые за восемь лет сирийские войска полностью зачистили территорию к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: полностью взяли под контроль город Алеппо и еще ряд населенных пунктов к северо-западу от него; потеряли пятерых солдат ранеными при взрыве в населенном пункте Аль-Крия в Дейр-эз-Зоре; предотвратили атаки с беспилотников исламистов в Хомсе и Хаме; готовятся к открытию двух гумкоридоров в провинциях Алеппо и Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояла САА в южной части Идлиба и на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на жителей в населенном пункте Аль-Хиджна в Дейр-эз-Зоре; обвинялось в установке СВУ в здании школы в городе Аль-Хаваидж юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в городе Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции курдских боевиков в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо; направили очередной военный конвой в Идлиб.

Соединенные Штаты: перебросили колонну с подкреплениями в Хасаку.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление в Западном Алеппо при поддержке ВВС Сирии. В первой половине дня правительственным подразделениям удалось зачистить от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» населенные пункты Увейджиль, Кафр-Даиль и Тель-Шувейхана, расширив зону безопасности вокруг трассы М-5. Кроме того, Twitter-канал (AndrewBritani) заявлял о продвижении сил САР в районе ферм Башкатин. Во второй половине дня стало известно об освобождении населенных пунктов Маарет аль-Артик, Джамияту Аль-Хади, Маллях, Аль-Хута, Баянун, Мусайбин, Хаян, Анадан, Хрейтан, Кафр-Хамра, а также районов Лерамун и Джамият аз-Захра. Прогресс САА обеспечил полный контроль над городом Алеппо и северо-западными пригородами впервые с 2012 года.

Отмечалось, что в попытке задержать продвижение армии Башара Асада, «Хайят Тахрир аш-Шам» прибегла к атаке с участием смертника. Военный источник в Telegram (warjournal) сообщал, что один из террористов приблизился к укреплениям САА на «джихад-мобиле». Информации о последствиях произошедшего взрыва все еще не поступало.

На севере региона фиксировались столкновения в районе Тель-Рифата. По информации новостного портала Al Masdar News, поддерживаемые Анкарой формирования вели огонь по опорным пунктам курдских боевиков на линии разграничения сил. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Провинция Хомс

В минувшие сутки неизвестные исламисты попытались нанести удары по подконтрольной сирийским войскам территории в Хомсе. Согласно сведениям информационного агентства SANA News, пять дронов были замечены поблизости от нефтеперерабатывающего завода в окрестностях административного центра региона. БПЛА удалось уничтожить прежде, чем они успели нанести удары. До сих пор неизвестно, какая из вооруженных группировок несет ответственность за попытку нападения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня сообщалось о рейдах курдских боевиков в городе Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), в результате обысков был задержан один из местных жителей. Предполагается, что его подозревают в связях с террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность.

Несмотря на попытки «Демократических сил Сирии»**** (SDF) ликвидировать «спящие ячейки» террористической группировки, после полудня в восточной части региона произошла очередная вылазка неизвестных. Как передавал Twitter-канал (deirezzor24), налетчики открыли огонь по мирным жителям в городе Аль-Хиджна. Известно, что один из гражданских лиц погиб, еще несколько были ранены. Тот же источник заявлял о том, что неизвестные, предположительно из числа террористов ИГ1, заминировали школу в населенном пункте Аль-Хаваидж. Взрыв привел к частичному повреждения здания, тем не менее никто из учеников не пострадал.

На контролируемой правительственными войсками территории накануне также прогремел взрыв. Сработала мина, установленная в населенном пункте Аль-Крия. Жертвами инцидента стали пять военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

На юге провинции накануне вновь отмечались вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков различных исламистских бандформирований. Поступали данные о стычках с джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от населенных пунктов Шейх-Дамес и Ракая-Саджна. Кроме того, военный источник в Twitter (ufuk_sy) заявлял о взаимных обстрелах вблизи деревень Хиш, Кафр-Рума и Арманая.

Прикрытие САА с воздуха обеспечивали сирийские ВВС. По информации Twitter-канала (mohmad_rasheed), боевые вылеты наблюдались в местах базирования исламистов у Кафр-Саджны.

Стало известно о том, что в скором времени в Идлибе и соседнем Алеппо при содействии РФ откроются два новых гумкоридора. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (RabeaKalawandy), КПП, через которые будет осуществляться вывод мирного населения, будут установлены у населенных пунктов Мизнас и Маджирис. Таким образом, САА не перестает предпринимать попытки обеспечить безопасную эвакуацию жителей из оккупированных боевиками районов.

В провинцию была переброшена очередная колонна с военной техникой из Турции. Twitter-канал (joinchat) передавал, что конвой прибыл в город Сармада в северной части региона.

Провинция Хама

Как и в Хомсе, к северо-западу от Хамы накануне была предпринята попытка атаки с использованием ударных дронов. По данным агентства новостей SANA News, боевики террористической коалиции «Хайят Тахир аш-Шам» направили беспилотники в сторону электростанции у города Мхарде. Отмечалось, что все БПЛА были сбиты на подлете к объекту. Таким образом, исламисты не перестают провоцировать правительственные войска на ответные боевые действия.

Провинция Хасака

В Хасаку был переброшен очередной американский военный конвой. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (harbiehnadie), 55 грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением проследовали в САР со стороны Иракского Курдистана. Прикрытие с воздуха им обеспечивали ВВС США. Предполагается, что целью передислокации новых подкреплений является стремление США укрепиться в районах Восточной Сирии, богатых энергоресурсами. Напомним, Вашингтон при поддержке курдских боевиков осуществляет незаконную добычу и сбыт сирийской нефти, несмотря на отсутствие разрешения со стороны законного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.