Певица Окс призвала вынести вопрос о похищенных в Ливии социологах на уровень государства

Москва, 16 февраля. Российская певица и общественная активистка Сара Окс присоединилась к бессрочному пикету в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены в Ливии бандитами во время командировки практически год назад, и находятся в частной тюрьме «Митига».

Заточение россиян, к которому причастно террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, Окс назвала вопиющей ситуацией. Активистка напомнила, что с момента заключения мужчинам так и не предъявили официальных обвинений.

«Я — посол мира и с недавних пор общественный деятель. В круг моих задач входит наведение мостов между нациями, конфессиями и поколениями. В частности, случай, который произошел еще девять месяцев назад. Он вопиющий тем, что, казалось бы, мы живем в 21-м веке, но продолжаем добиваться каких-то преференций, нарушенных прав и свобод», — цитирует Окс агентство «Народные новости».

Вопрос с незаконным заточением россиян в иностранной тюрьме Окс предложила вынести на государственный уровень, отметив, что его необходимо решать безотлагательно. Певица сообщила, что готова оказывать посильную поддержку в деле социологов.

«Ведь, как я понимаю, состава преступления нет, суда и следствия тоже не было. В этой истории больше вопросов, чем ответов. Так что со своей стороны я готова предложить помощь и информационно поддержать наших ребят, и всеми другими доступными ресурсами», — пообещала активистка.

Бессрочный пикет, в котором принимают участие все, кто неравнодушен к судьбе Шугалея и Суэйфана, проходит у здания посольства Ливии в Москве. Коллеги социологов, медийные персоны, активисты, общественники и простые граждане приходят к зданию диппредставительства, чтобы поддержать пребывающих в тяжелых условиях заключения россиян.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были силой задержаны террористами группировки RADA в мае 2019 года, и с тех пор содержатся в частной тюрьме «Митига». Боевики указанного объединения занимаются похищением людей с целью получения выкупа, часть своих жертв перепродают в рабство. RADA входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии, руководство которого отрицает свою причастность к незаконному удержанию россиян.