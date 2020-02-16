نتائج  ليبيا ،16 فبراير: قيادة  حكومة الوفاق الوطني لا تنكر تجنيد الإرهابيين السوريين ، أدانت فرنسا والمملكة العربية السعودية تركيا لتصعيدها الأزمة في

ليبيا ، 16 فبراير: اعترف أحمد معيتيق ، نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، بتجنيد مسلحين من سوريا ، موضحًا ذلك الوضع الصعب لحكومة الوفاق الوطني.ذكّر إيمانويل ماكرون رجب طيب أردوغان بالتزامه بعدم التدخل في الأزمة الليبية.وافق المشاركون في المؤتمر في ميونيخ على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الالتزام بمذكرة بعد نتائج مؤتمر برلين

اعترفت حكومة الوفاق الوطني بتجنيد إرهابيين من سوريا

اعترفت قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بالتعاون مع الإرهابيين السوريين.

برر أحمد معيتيق ، نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، حقيقة أن قرار اجتذاب المسلحين قد اتخذ بسبب الوضع الصعب الذي وجدت فيه "الحكومة" طرابلس نفسها. تم نقل التفاصيل من قبل صحيفة واشنطن تايمز.

ووفقًا له ، فإن زعيم حكومة الوفاق الوطني الفايز فايز السراج ، مدركًا أن قوات الجيش الوطني الليبي ، بقيادة خليفة حفتر ، تفوز بنصر تلو الآخر ، ناشد البلدان الأجنبية ، وطلب الدعم. تم إرسال طلب مماثل إلى الولايات المتحدة ، لكن واشنطن اختارت عدم مساعدة القيادة الجنائية لسراج.

تقدم تركيا مساعدة نشطة لنظام السراج ، خلافًا لوعودها.وجدت أنقرة وسيلة لتجديد صفوف المقاتلين الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق - ولهذا الغرض ، يتم تجنيد مقاتلي القاعدة وداعش في إدلب السوري (تُعرف كلتا المجموعتين بالإرهابية المحظورين في روسيا). وبعد ذلك ، وجد أنه يتم ارسال الإرهابيين جوا وبحرا إلى ليبيا.

حاول معيتيق تقديم أعذار لحقيقة أن حكومة الوفاق الوطني تتفاعل مع العصابات المتطرفة.

ووفقا له ، ظل نظام السراج في الواقع في حالة ميؤوس منها ، ورأى أن الولايات المتحدة لن تساعدهم. وأكد أن المقاتلين السوريين الذين جندتهم تركيا هم الأمل الأخير للسراج في الحفاظ على السلطة. في معرض حديثه عن التعامل مع المتطرفين ، صرح نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن "حكومة" طرابلس لا تعطي أي أهمية لأي جانب كانت المساعدات تأتي منه.

وعلق سائلا: "اذا كنتم تغرقون في الماء ويسلمكم أحدهم سترة نجاة ، ماذا ستفعلون: ستنظرون إلى الشخص الذي يحملها ام ستاخزونها ؟"

على الرغم من كل محاولات نظام فايز السراج لطلب المساعدة من الولايات المتحدة ، والتقدم بعرض عليهم أرباحًا كبيرة من بيع النفط الليبي ، فقد رفض الأمريكيون ، دون التدخل في النزاع الليبي إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ، التي تجذب الإرهابيين إلى جانبها.

فرنسا تطالب تركيا بالوفاء بالتزامات مؤتمر ليبيا

وقد ناشدت فرنسا تركيا رسميا الامتثال لأحكام المذكرة التي اعتمدت في مؤتمر برلين حول ليبيا. وقد اتهمت باريس أنقرة سابقا بعدم الوفاء بالوعود التي تعهد الجانب التركي بالوفاء بها ، وفقا لصحيفة قناة ليبيا.

ولفتت فرنسا الانتباه إلى أن أعمال تركيا في ليبيا تتعارض مباشرة مع ما وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالقيام به خلال قمة برلين. وبالإضافة إلى ذلك ، وكما أكد القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقا ، فإن لدى أوروبا أدلة على تدخل تركيا المستمر في ليبيا.

وعلى وجه الخصوص ، قال ماكرون إنه بعد المؤتمر ، لم يرفض أردوغان التدخل في الشؤون الليبية ، فأرسل سفن التي تنفل مسلحين سوريين الى هناك.

وعلق رئيس الدولة :"يتناقض هذا مباشرة مع ما وعد به الرئيس أردوغان خلال المؤتمر [حول التسوية الليبية] في برلين. هذا انتهاك للكلمة".

ليس فقط القبائل الليبية و قيادة مجلس النواب يقولون أن تركيا أصبحت واحدة من أهم المشاركين في تصعيد الأزمة في ليبيا ، ولكن هذه المسألة قد أثارها أيضا على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأثبتت المنظمة الدولية تدخل الجانب التركي ، ودعتها مرارا إلى وقف هذه السياسة.

اتهمت المملكة العربية السعودية تركيا بتصعيد الأزمة في ليبيا

أدانت المملكة العربية السعودية تركيا لتدخلها في الأزمة الليبية.وأدلى وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود ببيان بشأن هذا الموضوع في مؤتمر عقد في ميونيخ.

وفقًا لرئيس وزارة الخارجية ، لا يزال الإرهابيون السوريون يدخلون أراضي ليبيا بمساعدة تركيا ، على النحو المعترف به سابقًا من قِبل حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.موقف أنقرة يتعارض مع الجهود الدولية لحل الوضع في ليبيا ، مما يؤدي إلى زيادة التوتر. المملكة العربية السعودية غير راضية عن هذا التطور للأحداث وتدعو الحكومة التركية إلى وقف تصعيد الأزمة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن استمرار توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ، التي تنفذ بناء على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يثير القلق أيضا.

ولفت الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الانتباه إلى انتهاك أنقرة لحظر الأمم المتحدة لإمدادات الأسلحة إلى ليبيا. استذكر الرئيس أنه في مؤتمر برلين في 19 يناير ، وعد أردوغان بإنهاء التدخل ، ليصبح لاعبًا محايدًا في شمال إفريقيا. ومع ذلك ، فإن الوضع الحالي يدل على أن تركيا لا ترفض مساعدة قوات حكومة الوفاق ، مما أثار نمو التناقضات داخل البلاد.

حاليا ، هناك عدة آلاف من القوات التركية الموجودة في ليبيا. لوحظ خلل كبير في البلاد بسبب حجم تدخل أنقرة ، الذي أثبته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفقا للتقارير الأخيرة ، والآن في ليبيا ، يقاتل حوالي 7.5 ألف مجند سوري إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.و منذ بداية العام ، تم تهريب حوالي 5 آلاف طن من الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

دعا المشاركون في اجتماع ميونيخ حول ليبيا الأطراف إلى وقف إطلاق نار إلى أجل غير مسمى

شكل المشاركون في الاجتماع الدولي حول ليبيا لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال مؤتمر برلين. جاء ذلك في بيان اعتمد بعد اجتماع في ميونيخ.

تقول الوثيقة: "أطلق المشاركون في الاجتماع اللجنة الدولية المعنية بليبيا لدعم قرارات مؤتمر برلين".

بالإضافة إلى ذلك ، دعا المشاركون في الاجتماع أطراف النزاع إلى مواصلة المفاوضات بشأن تطبيق هدنة إلى أجل غير مسمى ، ورحبوا أيضًا بالحوار الليبي الذي عُقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتقول الوثيقة "دعا المشاركون في الاجتماع الأطراف العاملة في ليبيا إلى دعم وقف إطلاق النار المستمر والإسراع في المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

ونذكر ان،في 19 يناير استضافت برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا ، والذي كان استمرارا للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير في موسكو. بفضل جهود روسيا في ليبيا ، تم إقرار نظام لوقف إطلاق النار. في الوقت نفسه ، لم يكن للمؤتمر الدولي في برلين نفس النتائج التي تم عقدها في موسكو.

اللجنة الدولية لمرافقة عملية الأمم المتحدة بشأن ليبيا

سترافق اللجنة الدولية عملية التسوية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا. صرح بذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

في ميونيخ يوم الأحد ،قام أول اجتماع للجنة الدولية حول ليبيا.قرروا تشكيله في مؤتمر عقد في 19 يناير في برلين. وكانت النتيجة الرئيسية للاجتماع بعد ذلك هي دعوة لوقف إطلاق النار في البلد أفريقي وامتثال الأطراف الثالثة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

و قال ماس انه : "سيدعم و سيرافق في نفس الوقت (مع تنفيذ نتائج مؤتمر برلين) عملية الأمم المتحدة داخل ليبيا. وقد وعد جميع المشاركين بذلك اليوم."

تمكن صحفيون من وكالة الأنباء الفيدرالية في وقت لاحق من معرفة أن تركيا ، تتجاوزحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ، تقوم بتزويد حكومة الوفاق الوطني الليبية المزعومة بالمعدات العسكرية والذخيرة والمقاتلين.تنقل أنقرة إلى طرابلس المسلحين الذين جندتهم في محافظة إدلب السورية.يتلقى الإرهابيون حوالي ألفي دولار كل شهر لكونهم في صفوف العصابات المسلحة غير القانونية التي يغطّيها رئيس الفايز سراج الليبي ، وهو فايز السراج.

إن السلطات التركية تنتهك الالتزامات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين الدولي.