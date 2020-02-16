Сирия, 16 февраля. Впервые с 2012 года САА полностью восстановила контроль над городом Алеппо. ВВС США активизировали вылеты в Хасаке. «Хайят Тахрир аш-Шам» прибегла к атаке с участием смертников на западе провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: полностью зачистили от исламистов незаконных бандгрупп территорию города Алеппо и еще несколько населенных пунктов на северо-западе от него; разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задействовала смертника для атаки на позиции САА у населенного пункта Хирбет Джазрая в Алеппо.

Соединенные Штаты: активизировали вылеты в северных районах Хасаки.

Провинция Алеппо

Правительственные войска серьезно продвинулись в окрестных районах Алеппо. Twitter-канал (rybar) заявляет, что сирийским войскам удалось занять населенные пункты Маарет аль-Артик, Баянун, Джамияту Аль-Хади, Маллях, Аль-Хута, Бишкатин, Мусайбин, Кафр-Хамра, Хаян и Хрейтан, а также пригороды Лерамун и Джамият аз-Захра. Кроме того, поступают данные о выходе исламистов из города Анадан, в районе которого работали ВВС Сирии в первой половине дня. Таким образом, впервые за восемь лет территория административного центра провинции находится под полным контролем Сирийской арабской армии (САА). Жители города и близлежащих районов массово празднуют последние победы САА, выходя на улицы с флагами САР.

Тем временем появились сообщения об атаке джихадистов «Хайат Тахрир аш-Шам», проведенной при участии смертника. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (warjournal), террорист приблизился к позициям САА в районе населенного пункта Хирбет Джазрая на «джихад-мобиле». Никакой информации о потерях в рядах сирийских солдат пока не поступало.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о числе сирийцев, которым удалось вернуться в Сирию за последние 24 часа. В соответствии с предоставленной информацией, в страну прибыли почти 700 беженцев. 137 из них пересекли границу с Ливаном через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», остальные 508 перемещенных лиц перешли через пункт пропуска «Насиб» на сирийско-иорданской границе.

Напомним, ежедневно в САР прибывают сотни сирийцев, которые были вынуждены покинуть родные населенные пункты после их оккупации исламистами различных антиправительственных бандгрупп. Во многом росту числа возвращающихся лиц способствовало освобождение юго-западных сирийских провинций. Как известно, территория Дамаска, Даръа и Эль-Кунейтры полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе освободительных операций, проводившихся весной-летом 2018 года.

ЦПВС также сообщил о завершении очередного этапа разминирования местности на юго-западе САР. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожали следы военного присутствия исламистов в городе Дума в Восточной Гуте, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В результате была произведена ликвидация 29 взрывоопасных предметов. В общей сложности удалось разминировать 2,2 гектара территории.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что боевики сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» намереваются организовать контратаку в районе освобожденного накануне города Маарат Ан-Наасан, расположенного на границе с Алеппо, в попытке вернуть утраченные территории. С целью предупредить возможные вылазки джихадистов, к боевым вылетам в данном районе приступили сирийские ВВС, о чем сообщает Twitter-канал (jisrtv). Никаких сведений об итогах воздушной атаки пока не поступало.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (Sham_news1) сообщает о том, что в провинции интенсифицировались вылеты американских ВВС. Самолеты ВВС США были замечены над контролируемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорией на севере региона. Предполагается, что ВВС США обеспечивали прикрытие военному конвою, о переброске которого из Иракского Курдистана стало известно несколько часов назад. Между тем поступили данные о том, что колонна с подкреплениями США уже въехала на территорию Хасаки через погранпереход «Аль-Валид». Согласно информации Twitter-канала (HASAKH_NEWS), на 55 грузовиках в Сирию были ввезены танки, инженерная техника, оборудование, модульные здания, а также материально-техническое обеспечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.