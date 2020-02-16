Актер Манучаров признался, зачем удалил молочные железы

Москва, 16 февраля. Российский актер Вячеслав Манучаров сообщил, что удалил молочные железы. На этот шаг он решился ради любимой девушки.

В студенчестве Манучаров был толстым и неуклюжим. Он влюбился в однокурсницу в театральном институте и захотел с ней встречаться. Но девушка не восприняла его ухаживания всерьез.

«Как ты собираешься заниматься сексом с таким животом?» — спросила она.

Манучаров обиделся, но решил похудеть. Он отправился в спортивный зал, где ему назначили комплекс упражнений и специальную диету. А для наращивания мышечной массы актер начал принимать гормональные препараты.

Но, как только артист сбавил обороты и перестал налегать на гантели, у него начала расти грудь. Он обратился к врачу, который помог решить проблему гинекомастии. Манучарову удалили молочные железы хирургическим путем.

В больнице Манучарову сказали, что ему очень повезло. Обычно гинекомастия перерастает в злокачественную опухоль.

Вячеслав Манучаров — успешный актер, в свои 38 лет он снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. Один из последних проектов с участием Манучарова — фильм «Убить босса».

Ранее артист прокомментировал болезнь Анастасии Заворотнюк. По его словам, родные не собирают деньги на лечение актрисы, потому что ее семья состоятельная.

Он заявил, что Заворотнюк нуждается в покое, поэтому поклонники сейчас находятся в «информационном вакууме». Как только ситуация улучшится, актриса должна выйти на связь.