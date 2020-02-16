نتائج سوريا 16 فبراير: التقى الأسد بوفد من إيران ، تلقى مسلحون في إدلب معدات من تركيا

سوريا ، 16 فبراير. التقى وفد من إيران ، بقيادة رئيس البرلمان علي لاريجاني ، مع الرئيس السوري في دمشق ، تنشر وكالة الأنباء الفيدرالية صوراً للمعدات العسكرية المدمرة التي سلمتها تركيا إلى المسلحين لمحاربة الجيش السوري.

تنشروكالة الأنباء الفيدرالية صور المركبات العسكرية التي سلمتها تركيا إلى المسلحين



خلال الأيام القليلة الماضية ، دمرت قوات الحكومة السورية أكثر من 10 قطع من المعدات الي ارسلتها القوات التركية إلى إرهابيين من مجموعة هيئة تحرير الشام.

تنقل تركيا بنشاط المعدات العسكرية والمسلحين إلى منطقة التصعيد في إدلب.

حاليا ، يوجد بالفعل أكثر من 70 دبابة و 200 مركبة مدرعة و 80 قطعة مدفعية في منطقة التصعيد على الحدود مع تركيا.

وبصفة خاصة تثير أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المحمولة القلق ، والتي سلمتها أنقرة للمقاتلين الذين تسيطر عليهم في محافظة إدلب.

في الأيام الأخيرة ، تم إسقاط مروحيتين تابعتين للقوات الجوية السورية في المنطقة ، ودمرت قوات الجيش السوري الحر 20 وحدة من المركبات المدرعة التركية.

تنشر وكالة الأنباء الفيدرالية صورة للمركبات القتالية المدمرة.

وصل رتل من المعدات العسكرية الأمريكية إلى سوريا قادماً من العراق

قافلة من القوات الأمريكية ، بما في ذلك أكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية ، دخلت سوريا من العراق.

يعمل الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة في الشمال الشرقي من البلاد.

وفقًا لشام إف إم ، هناك 55 شاحنة عسكرية في الرتل تنقل الدبابات والمعدات العسكرية والمعدات الهندسية والذخائر.

هاجمت الجماعات الموالية لتركيا الجيش السوري في حلب

هاجمت جماعات مسلحة مؤيدة للأتراك مواقع الجيش العربي السوريفي محافظة حلب. جاء ذلك من قبل وسائل الإعلام المحلية.

وفقًا للصحافيين ، استأنف المسلحون عملياتهم الهجومية في الجزء الغربي من المحافظة. وغطت المدفعية التركية الهجوم. ولم ترد معلومات حول مصابين وضحايا الهجوم.

استقبل الأسد الوفد الإيراني بقيادة لاريجاني

التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بوفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني. أكد رئيس الدولة أن الشعب السوري مصمم على تحرير البلاد من الإرهابيين ، على الرغم من حقيقة أن الدول المعادية (ربما يعنى تركيا والولايات المتحدة) لا تزال تساعد الإرهابيين.

أجاب لاريجاني بأن طهران ستواصل دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب.و أكد على أهمية إنتصارات الجيش العربي السوري الأخيرة في إدلب.