Загитова подарила болельщикам надежду на свое возвращение в большой спорт

Москва, 16 февраля. Фигуристка Алина Загитова, приостановившая карьеру, подарила поклонникам надежду на возвращение в большой спорт. Об этом она заявила в фильме «Королева Загитова: правда об ее карьере».

Документальный фильм показали на японском телеканале Asahi. Картина была посвящена спортивной карьере 17-летней фигуристки. Стоит отметить, что Загитова приобрела оглушительную популярность среди японцев после выступления на Олимпиаде 2018 года. Премьер-министр страны восходящего солнца Синдзо Абе лично подарил фигуристке собаку породы акита-ину.

«Я тренировалась в Ниигате и просто увидела собаку такой породы и захотела ее», — рассказала чемпионка в картине.

Девушка назвала щенка Масару. Она также заявила, что искренне любит Японию, а теперь у нее есть еще и частичка этой страны.

В картине показали, как весной 2019 года на ледовом шоу в Краснодаре питомец Алины вышел на каток и совершил небольшой прокат с тренером Загитовой. Кроме того, продемонстрировали кадры, на которых Алина посещает гончарную мастерскую в Саппоро. Фигуристка пробовала освоить гончарное мастерство. У нее получилось сделать тарелку, на которой она изобразила любимого питомца.

«Можно было получше сделать, но я думаю, что неплохо для первого раза. Это украсит полку в моей комнате», — сказала фигуристка.

Упомянули в документальном фильме и о чемпионате мира 2019 года, когда Загитова завоевала последний из возможных титулов в своем виде спорта. После этого она осталась в Японии и приняла участие в большом ледовом туре.

Отмечается, что в фильме показали интервью фигуристок Рики Кихиры и Елизаветы Туктамышевой, которые поддержали Алину в ее решении приостановить карьеру. В финальных сценах картины запечатлена тренировка Загитовой в ледовом дворце. Повернувшись в камеру, она обратилась к своим болельщикам.