Сирия, 17 февраля. Боевики «Джейш аль-Иззы» нанесли удар по сирийцам, попытавшимся покинуть оккупированные исламистами районы Идлиба. Взрыв заминированного автомобиля произошел в городе Тель-Абьяд. Гумпомощь из РФ прибыла в Дейр-эз-Зор и Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам протурецких боевиков на западе Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: открыла огонь по сирийцам, пытавшимся бежать в освобожденные САА районы в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке в городе Ресафа в южной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в городе Тель-Абьяд на севере Ракки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: организовал доставку гумпомощи в Дейр-эз-Зор и Хасаку.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики из группировки «Сирийская национальная армия» вновь атаковали укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) в западных районах провинции. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) заявляет, что последние обстрелы исламистов, которые имели место недалеко от населенного пункта Хан аль-Асаль, привели к уничтожению нескольких единиц военной техники САА и выступающих на ее стороне иранских формирований. Тем не менее пока эти данные требуют подтверждения.

Напомним, САА ведет полномасштабное наступление на границах «Большого Идлиба». накануне под контроль правительственных подразделений перешли обширные территории к западу от Алеппо, в том числе города Кафр-Хамра, Хрейтан и Анадан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о проведении российской стороной двух гуманитарных акций в Восточной Сирии. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), одна из них состоялась в Дейр-эз-Зоре, в населенном пункте Эт-Табия. Жителям деревни были выданы 200 продовольственных наборов. Другой гумконвой, общий вес которого составил почти тонну, был доставлен в город Хербет-Хамо в соседней провинции Хасака. Кроме того, жители Хербет-Хамо получили медпомощь. В общей сложности медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации была оказана помощь 154 жителям города, в том числе 39 детям.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что исламисты группировки «Джейш аль-Изза», отряды которых базируются на линии разграничения сил с правительственными войсками в южной части Идлиба, открыли огонь по беженцам, которые пытались покинуть оккупированные боевиками территории. Радикалы нанесли удары по группе гражданских лиц американскими ракетами TOW. Более подробные сведения о месте происшествия в настоящий момент выясняются. Напомним, боевики стремятся не допустить ухода мирного населения в освобожденные силами САР районы, чтобы продолжать использовать их в качестве прикрытия во время столкновений с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Ракка

Появилась информация о взрыве заминированного автомобиля в городе Тель-Абьяд, который находится под контролем протурецких формирований. По данным военного источника в сети Telegram (warjournal), в результате взрыва несколько человек получили ранения. В минировании транспортного средства подозреваются члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

Тем временем подконтрольные «Исламскому государству» интернет-порталы публикуют неподтвержденные сообщения об атаке на позиции Сирийской арабской армии (САА) в городе Ресафа. Террористы заявили о гибели в результате налета пяти сирийских солдат, однако пока эта информация нуждается в проверке. Предполагается, что джихадисты могли пробраться в контролируемые САА районы со стороны оккупированных курдскими боевиками территорий. Как известно, в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) нередко фиксируются вылазки подпольных ячеек ИГ1. Курдские боевики, тем не менее, продолжают бездействовать, прежде всего ставя под угрозу безопасность мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.