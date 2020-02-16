Седокова рассказала страшную историю, как ее щенок пострадал от рук аферистов

Москва, 16 февраля. Известная певица Анна Седокова столкнулась с мошенниками, которые взялись доставить ей щенка из Калифорнии. Звезда в подробностях рассказала страшную историю, как с питомцем негуманно обошлись в полете.

По словам исполнительницы, она и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма давно хотели щенка, но никак не могли определиться с породой. Пара в итоге остановила свой выбор на американском булли. Загвоздка состояла в том, что собаку предстояло перевезти из США.

Седокова решила обратиться в организацию, которая за полторы-две тысячи долларов могла бы доставить щенка. Однако люди, которым певица доверила миссию, оказались аферистами.

«Другой перевозчик тут же начал нам присылать ссылки на скрины того перевозчика со словами: «Это аферисты! Они украдут вашего щенка и увезут в Мексику!» Мы испугались», — написала Седокова в Instagram.

Согласилась перевезти щенка другая девушка, которая показалась паре очень милой и заботливой. Вот только собаку она не взяла с собой в салон, а перевозила в клетке.

«Мы лично звонили в «Аэрофлот» и спрашивали, зарегистрирована ли собака на рейс. Когда мы поняли, что щенок летит в багаже, самолет уже вылетал», — вспомнила певица.

Щенок, по ее словам, прилетел домой с циститом. В клетке, где он пережил мучительные часы полета, не было подстилки, лишь пара тонких пеленок.

Седокова и ее возлюбленный нашли врача, который сумел помочь пострадавшей собаке. Теперь, по словам исполнительницы, у них все в порядке.

Звезда призвала фанатов быть очень осторожными в подобных ситуациях, чтобы их питомцы не пострадали от рук аферистов.

«Умоляю, будьте осторожнее и добрее», — заключила она.

Напомним, что совсем недавно «Аэрофлот» оказался в центре скандала из-за гибели животных одного из пассажиров перевозчика. В московском аэропорту «Шереметьево» погибли две кошки Максима Чумаченко. В ходе транспортировки боксы с питомцами были повреждены, животные получили травмы, несовместимые с жизнью.

Хозяин погибших кошек считает, что применение статьи УК РФ о жестоком обращении с животными должно стать системным в отношении перевозчиков, допускающих грубость и безответственность при контакте с питомцами, которые перевозятся в багажном отсеке самолета.