Захарова посоветовала уточнить смысл пожелания удачи Лаврову в Госдепе США

Москва, 16 февраля. Смысл пожелания удачи министру иностранных дел России Сергею Лаврову со стороны госсекретаря США Майка Помпео, возможно, знают в Госдепартаменте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время эфира ведущий задал Захаровой вопрос о том, что имел в виду представитель США, желая удачи Лаврову по итогам их встречи на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Дипломат в ответ посоветовала поинтересоваться этим у сотрудников Госдепартамента, поскольку Помпео является их руководителем.

«Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, все-таки их министр сказал», — сказала она.

Ранее в своем Facebook Захарова сообщила, что после краткой встречи в Мюнхене 14 февраля Помпео пожелал Лаврову удачи: громко воскликнул по-английски «Good luck!». Точный посыл этой фразы остался неизвестным, но дипломат отметила, что «мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».

Напомним, с 14 по 16 февраля в Германии проходит 56-я Международная конференция по безопасности. В ней принимают участие более 800 делегатов из разных государств, в числе которых около 150 высокопоставленных представителей — глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

На полях мероприятия дипломат провел встречу не только с представителем США, но и с коллегой из Турции — с Мевлютом Чавушоглу он обсудил обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб.