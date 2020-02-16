Посол России в Турции рассказал о новых угрозах в его адрес

Анкара, 16 февраля. Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес поступают все новые и новые угрозы. В частности, оскорбления присылают интернет-пользователи.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как «мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови», — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что такие высказывания никак нельзя игнорировать, поскольку они касаются не только дипломатов, но и России в целом. Ерхов добавил, что разжигать вражду между народами никак нельзя.

Об угрозах в свой адрес Ерхов впервые сообщил после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Пресс-атташе диппредставительства РФ Ирина Касимова уточнила, что власти Турции приняли меры по охране посольства. Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что Анкара самым надежным образом обеспечит безопасность российского дипперсонала.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно усложнилась из-за агрессивного поведения террористов. Армия Сирии вынуждена была возобновить операцию против боевиков, которые увеличили боевую активность.

Турция, которая вместе с Россией и Ираном входит в число стран-гарантов перемирия в сирийском государстве, выступила с протестом. В ночь на 3 февраля турецкие военные без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск, открытый по террористам. В результате погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения. 10 февраля ситуация повторилась — турецкая армия потеряла пятерых солдат, столько же были ранены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара заставит сирийскую армию уйти из Идлиба. Турция начала перебрасывать в Сирию дополнительные воинские подразделения.