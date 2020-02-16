Барецкий усомнился в подлинности фото Киркорова с Брэдом Питтом

Шоумен и музыкант Стас Барецкий прокомментировал слухи о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо отказался делать селфи с российским поп-исполнителем Филиппом Киркоровым, предположив, что и снимок с Брэдом Питтом может быть ненастоящим.

«Instagram превратился в большую помойку. Все — фейк, все — фальшивка, все все врут, фотографируются на каких-то чужих яхтах, арендованных, или просто возле них у причала. Даже Киркоров этим страдает, к сожалению», — посетовал в беседе с Федеральным агентством новостей Стас Барецкий.

Он напомнил о скандале на 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», на которой Леонардо Ди Каприо якобы отказался фотографироваться с «королем отечественной поп-сцены» Филиппом Киркоровым.

«Киркоров это опроверг, а я верю, что Ди Каприо мог от него сбежать. Потому что где Ди Каприо и где Киркоров?! И фото с Брэдом Питтом. Киркоров намного выше, чем он, а на фото они почему-то одного роста. Странно», — заметил шоумен.

Барецкий считает, что Instagram для российских звезд стал одной большой проблемой.

«Ты должен выкладывать свои фотографии и видео, соответствовать, но люди видят, что годы берут свое, что ты стареешь, борешься с возрастом. Для звезд Instagram — не самое лучшее изобретение. Много нервов», — считает Стас Барецкий.

Гораздо лучше в этом плане TikTok, полагает собеседник ФАН.

«Ты выложил смешное видео, все посмеялись и забыли. А в Instagram надо все время оправдываться, как сфотографировался, как снимки отредактировал. А все эти хейтеры только и ждут, что ты выложишь или напишешь что-то не то. Это злые люди, к сожалению. И их в Instagram — большинство. Потому что нормальный человек посмотрит, но забрасывать комментариями не будет. Так что все это помойка, в которой правду не найдешь», — добавил Барецкий.

Ранее он посоветовал певице Анне Семенович не оправдываться перед подписчиками за складки на животе и подбородке на неудачных кадрах и принимать свое тело таким, какое оно есть.

Напомним, после появления слухов о том, что Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым, певец заявил, что это очередные сплетни, потому что он даже не предпринимал попытки сделать селфи с оскароносной звездой Голливуда.