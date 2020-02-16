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Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституции

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Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституцииМосква, 16 февраля. Организация «Открытая Россия», спонсируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским, запустила волну акций против поправок к Конституции РФ.

«Открытая Россия» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) запустила проект под названием «Нет!». Инициаторы проекта планируют открыть штабы по всей территории РФ. К настоящему моменту они появились в Ярославле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени.

Создатели проекта намерены помешать изменению Конституции РФ. Они утверждают, что планируемые изменения якобы станут «конституционным переворотом». В рамках проекта «Нет!» уже проводятся семинары и митинги. На сайте проекта опубликован план, реализация которого якобы «должна сорвать» голосование по поправкам к конституции.

Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституцииСтоит отметить, что созданные штабы ведут активную работу в социальных сетях, а также на страницах либеральных СМИ, информируя сторонников о своей деятельности.

 Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституции

Так, 15 февраля петербургский штаб проекта «Нет!» провел пикет у ТРЦ «Галерея», в ходе которого были задержаны несколько человек.

Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституции

Штабы в Ярославле и Тюмени провели встречи со своими сторонниками, в ходе которых обсуждалась дальнейшая координация действий.

Участники проекта утверждают, что они не связаны с какой-либо политической платформой, поэтому их сторонником может стать любой россиянин, выступающий против изменения конституции. Однако в действительности проект «Нет!» тесно связан с Михаилом Ходорковским, а главой пиар-кампании проекта является Андрей Пивоваров, который ранее был лидером «Открытой России».

Пивоваров принимал участие в заседании петербургского штаба, где также присутствовал скандальный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и несколько муниципальных депутатов от партии «Яблоко».

Штаб в Тюмени открывала бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а челябинский штаб открыл предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Гости подобных мероприятий сообщают, что участников заседаний накачивают абсурдным негативом. Либералы пытаются убедить своих сторонников в том, что «поправки – это легитимизация пожизненной президентской власти и возрождение монархии».

Данные выводы подтверждает опрос петербуржцев, который был проведен журналистами «МБХ-медиа» 13 февраля. Людям задавали вопросы, акцентируя внимание на медийных скандалах связанных с внесением поправок в Конституцию РФ.

Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституцииЧитатели паблика «ВКонтакте» обратили на это внимание, однако его администраторы отрицали наличие вопросов «с подвохом», а позднее закрыли комментарии, передает «Политика Сегодня».

Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституцииХодорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституции

Кампания против поправок изменения конституции будет продолжаться до дня голосования, который запланирован на 22 апреля. Либералы довольны тем, что у них появился повод для хайпа и финансирование на создание штабов. Спонсоры также довольны подобному развитию событий, так как они получили сеть региональных штабов, которые будут использоваться для провокаций в ходе выборов в Госдуму в 2021 году. При этом ответственность за антигосударственную деятельность будут нести рядовые активисты, но их проблемы не интересуют Ходорковского и других спонсоров.

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Источник: «Политика Сегодня»
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