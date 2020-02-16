 Ходорковский готовит масштабные провокации перед голосованием по конституции

Москва, 16 февраля. Организация «Открытая Россия», спонсируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским, запустила волну акций против поправок к Конституции РФ.

«Открытая Россия» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) запустила проект под названием «Нет!». Инициаторы проекта планируют открыть штабы по всей территории РФ. К настоящему моменту они появились в Ярославле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени.

Создатели проекта намерены помешать изменению Конституции РФ. Они утверждают, что планируемые изменения якобы станут «конституционным переворотом». В рамках проекта «Нет!» уже проводятся семинары и митинги. На сайте проекта опубликован план, реализация которого якобы «должна сорвать» голосование по поправкам к конституции.

Стоит отметить, что созданные штабы ведут активную работу в социальных сетях, а также на страницах либеральных СМИ, информируя сторонников о своей деятельности.

Так, 15 февраля петербургский штаб проекта «Нет!» провел пикет у ТРЦ «Галерея», в ходе которого были задержаны несколько человек.

Штабы в Ярославле и Тюмени провели встречи со своими сторонниками, в ходе которых обсуждалась дальнейшая координация действий.

Участники проекта утверждают, что они не связаны с какой-либо политической платформой, поэтому их сторонником может стать любой россиянин, выступающий против изменения конституции. Однако в действительности проект «Нет!» тесно связан с Михаилом Ходорковским, а главой пиар-кампании проекта является Андрей Пивоваров, который ранее был лидером «Открытой России».

Пивоваров принимал участие в заседании петербургского штаба, где также присутствовал скандальный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и несколько муниципальных депутатов от партии «Яблоко».

Штаб в Тюмени открывала бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а челябинский штаб открыл предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Гости подобных мероприятий сообщают, что участников заседаний накачивают абсурдным негативом. Либералы пытаются убедить своих сторонников в том, что «поправки – это легитимизация пожизненной президентской власти и возрождение монархии».

Данные выводы подтверждает опрос петербуржцев, который был проведен журналистами «МБХ-медиа» 13 февраля. Людям задавали вопросы, акцентируя внимание на медийных скандалах связанных с внесением поправок в Конституцию РФ.

Читатели паблика «ВКонтакте» обратили на это внимание, однако его администраторы отрицали наличие вопросов «с подвохом», а позднее закрыли комментарии, передает «Политика Сегодня».

Кампания против поправок изменения конституции будет продолжаться до дня голосования, который запланирован на 22 апреля. Либералы довольны тем, что у них появился повод для хайпа и финансирование на создание штабов. Спонсоры также довольны подобному развитию событий, так как они получили сеть региональных штабов, которые будут использоваться для провокаций в ходе выборов в Госдуму в 2021 году. При этом ответственность за антигосударственную деятельность будут нести рядовые активисты, но их проблемы не интересуют Ходорковского и других спонсоров.