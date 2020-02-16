Сирийская армия впервые за восемь лет полностью контролирует город Алеппо

Алеппо, 16 февраля. Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.

Под контроль САА в ходе боев перешли Кафр-Хамра, Нубболь, Биянун, Хрейтан, Кафр-Даиль, и другие населенные пункты, а также кварталы Лейрамун и Захра. Террористы были также выбиты из Анадана и с восточной оконечности Анаданского плато в провинции Алеппо.

Освобождение последних занятых террористами кварталов на западе Алеппо стало поводом для праздника — жители вышли на улицы, поздравляя друг друга с долгожданной победой САА. Теперь западные районы города станут впервые за долгое время безопасными. Сирийская армия продолжает наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и других вооруженных группировок на севере страны.