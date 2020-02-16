Перенесшая операцию на мозге модель Playboy дала совет Заворотнюк

Москва, 16 февраля. Модель Playboy и певица Кира Шайн дала совет актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с опухолью головного мозга.

Недавно Шайн перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли мозга. Она смогла вернуться к обычной жизни и надеется, что Заворотнюк тоже победит болезнь.

«Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — обратилась модель к актрисе, ее слова приводит издание «Стархит».

Шайн, которой исполнилось 30 лет, долгое время страдала от головной боли. До того, как опухоль была выявлена, девушка все время принимала обезболивающие препараты. Полное обследование Шайн прошла только после внезапного инсульта.

Теперь модель ведет активный образ жизни и регулярно посещает врачей. Она добавила, что после операции реабилитация была очень долгой. Каждые полгода приходится делать магнитно-резонансную томографию.

Девушка решила, что нельзя тратить свое здоровье и время понапрасну. Она призвала делать важные дела сейчас и не откладывать все на потом.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком, о ее болезни стало известно летом 2019 года. Официальной информации о состоянии актрисы нет, родные не раскрывают точный диагноз звезды.

Журналисты разных изданий неоднократно пытались узнать правду о том, что происходит в семье Заворотнюк. Андрей Малахов пригласил на свое шоу «Прямой эфир» дочь актрисы Анну. Не исключено, что девушка решится поговорить с известным телеведущим.