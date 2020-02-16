Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы

Белград, 16 февраля. Пенсионер из Сербии отправился пешком в Москву, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы на Красной площади в Москве.

72-летний Милован Милутинович планирует преодолеть пешком 2,6 тысячи километров из сербского города Ужице до Красной Площади. По его словам, подготовка к путешествию заняла более шести месяцев. Милутинович является обладателем черного пояса по карате и призером национальных соревнований по бодибилдингу. Кроме того, пенсионер является студентом факультета физической культуры в университете Нови-Сада.

«Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», — пояснил он.

Пенсионер также добавил, что хочет собственными глазами увидеть парад Победы в Москве, а также пожать руку президенту России Владимиру Путину. Милутинович начал свое путешествие 15 февраля.

Стоит отметить, что Милутинович является обладателем двух рекордов Гиннесса. В 2012 году он совершил пешее путешествие из Сербии в столицу Великобритании, где проходили летние Олимпийские игры, преодолев более 2,5 тысячи километров.

В 2020 году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы глав разных государств. Свое участие в празднике подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии и других стран.