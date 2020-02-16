Коронавирус: вирус естественного или искусственного происхождения?

Самый главные вопрос, который волнует население всего мира последний месяц — что такое этот коронавирус, а также является ли он вирусом искусственного происхождения. На эти и другие вопросы ответил гость программы китаевед, Юрий Тавровский.

По его мнению, эпидемия коронавируса — это естественный процесс, и такие эпидемии встречаются в Китае достаточно часто, особенно на юге страны. Прежде всего это обусловлено географическим расположением и климатом. Он считается благоприятным не только для китайцев, но и для множества бактерий. Кроме того, в южных густонаселенных провинциях, таких как Ухань, очень много летучих мышей, которые являются переносчиками заразы.

Рынок Ухани представляет собой огромную площадь, где можно купить любое экзотическое животное. При вашем желании его приготовят, не отходя от прилавка.

Эксперт считает, что эпидемия коронавируса сильно ударит не только по китайской, но и мировой экономике в целом. Например, в России сильно упадет спрос на газ, нефть, лес, заметно пострадает туристический сектор.

Одной из ожидаемых мер предупреждения подобных эпидемий в будущем, будет, скорее всего, запрет на торговлю животными на рынках. Это уже обсуждается в правительстве.