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Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье

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Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье

Москва, 16 февраля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева, перенесшая недавно операцию по удалению грудных имплантов, решилась надеть платье, облегающее ее фигуру. Фанаты осыпали звезду комплиментами.

В конце прошлого года Кудрявцева перенесла операцию на груди. У телеведущей порвался имплант, который установили 15 лет назад.

Одним из первых, кто навестил телеведущую, был певец Сергей Лазарев — бывший возлюбленный Кудрявцевой. Звезды не раз отмечали, что после расставания сохранили теплые и доверительные отношения. Лазарев поддержал подругу, пошутив, что ее грудь ему «никогда не нравилась».

Оценил новый бюст Кудрявцевой и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров. По словам телеведущей, он остался доволен результатами хирургического вмешательства.

Звезда еще три недели назад вернулась к работе и светским мероприятиям, однако облегающий наряд надела впервые после операции.

Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье

Поклонники в многочисленными комментариями поддержали Кудрявцеву и отметили, как свежо и роскошно она выглядит.

«Какая же вы красавица, Лерочка», — отметила 2903.marina

«Лера, вы как всегда на высоте», — добавила faini_tcini.

«Платье и вправду очень сногсшибательное», — подчеркнула olgacolor1.

Напомним, что День святого Валентина Кудрявцева отметила именно с Лазаревым. Исполнитель поделился кадрами с теледивой — бывшие влюбленные сидели в обнимку и тепло отзывались друг о друге. Поклонников, однако, возмутила выходка 48-летней, замужней Кудрявцевой.

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Источник: Instagram Леры Кудрявцевой
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