Барецкий посчитал подбородки Семенович и призвал певицу к бодипозитиву

Шоумен Стас Барецкий призвал певицу и актрису Анну Семенович не стесняться своего тела и не оправдываться перед подписчиками за «неудачные ракурсы».

Анна Семенович отреагировала на публикацию в СМИ своего фото с тройным подбородком и складками на животе постом в Instagram. В нем певица продемонстрировала себя со всех ракурсов и заявила, что у нее нормальная фигура, обвинив журналистов во лжи по поводу ее якобы лишнего веса.

«Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая, красивая женщина, — написала Семенович. — У меня нет трех подбородков, как вы меня выставили. У меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет! Вас это делает счастливей?»

Музыкант и шоумен Стас Барецкий призвал Анну Семенович не оправдываться за свои неудачные ракурсы.

«Я видел Анну вживую давно, на корпоративе, где мы были с «Ленинградом». Трех подбородков у нее тогда не было, но два — точно было. Она девушка в теле. И годы все-таки свое берут. Достаточно заглянуть в «Википедию» и посмотреть, сколько ей лет. Три подбородка — это не самое страшное. Самое страшное, когда она начнет делать себе подтяжки, уколы и прочее. Потому что я считаю, что это будет уже не она, а ее подобие. Надо себя воспринимать таким, какой есть. Это называется бодипозитив. Я бы на месте Анны перестал комплексовать, а брал бы пример с западных звезд, которые не стесняются своего тела и, наоборот, демонстрируют свои складки, потому что считают их эротичными», — сказал Барецкий в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его мнению, всем надоели «сухопарые тела».