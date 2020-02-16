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Барецкий посчитал подбородки Семенович и призвал певицу к бодипозитиву

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Барецкий посчитал, сколько подбородков у Семенович, и призвал ее к бодипозитиву

Шоумен Стас Барецкий призвал певицу и актрису Анну Семенович не стесняться своего тела и не оправдываться перед подписчиками за «неудачные ракурсы».

Анна Семенович отреагировала на публикацию в СМИ своего фото с тройным подбородком и складками на животе постом в Instagram. В нем певица продемонстрировала себя со всех ракурсов и заявила, что у нее нормальная фигура, обвинив журналистов во лжи по поводу ее якобы лишнего веса.

«Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая, красивая женщина, — написала Семенович. — У меня нет трех подбородков, как вы меня выставили. У меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет! Вас это делает счастливей?»

Барецкий посчитал, сколько подбородков у Семенович, и призвал ее к бодипозитиву

Музыкант и шоумен Стас Барецкий призвал Анну Семенович не оправдываться за свои неудачные ракурсы.

«Я видел Анну вживую давно, на корпоративе, где мы были с «Ленинградом». Трех подбородков у нее тогда не было, но два — точно было. Она девушка в теле. И годы все-таки свое берут. Достаточно заглянуть в «Википедию» и посмотреть, сколько ей лет. Три подбородка — это не самое страшное. Самое страшное, когда она начнет делать себе подтяжки, уколы и прочее. Потому что я считаю, что это будет уже не она, а ее подобие. Надо себя воспринимать таким, какой есть. Это называется бодипозитив. Я бы на месте Анны перестал комплексовать, а брал бы пример с западных звезд, которые не стесняются своего тела и, наоборот, демонстрируют свои складки, потому что считают их эротичными», — сказал Барецкий в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его мнению, всем надоели «сухопарые тела».

«Тренд на похудание уходит. Как и тренд на ЗОЖ. Народ хочет естественности. По крайней мере, мужчины. Я могу говорить за них. Мужикам не нравится высушенное тело, складки вызывают у них живой интерес. Поэтому Семенович не нужно обращать внимание на неудачные кадры и тем более — оправдываться за них и что-то доказывать. Пусть лучше улыбнется, она девушка юморная. Я бы на ее месте излишки тела выставлял напоказ. Она же взрослая красивая женщина», — добавил Барецкий.

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