«Жеребец» Тарзан восхитил поклонниц обнаженным фото с конем

Москва, 16 февраля. Супруг Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко, наиболее известный под псевдонимом Тарзан, показал поклонницам пикантную композицию под названием «Два коня». Артист опубликовал фото, на котором запечатлен обнаженным, а его интимная зона прикрыта статуэткой лошади.

Глушко обнародовал в Instagram новый снимок, на котором в костюме Адама продемонстрировал свой накачанный торс. Он сделал фото в зеркальном отражении таким образом, чтобы показать подписчицам тело, но при этом засекретить интимное место. В этом на помощь стриптизеру пришла фигурка коня, занимающая в комнате свое место как предмет интерьера.

«Композиция «ДВА КОНЯ». Холст, масло (сливочное), эмульгаторы», — подписал публикацию Тарзан.

Большинство подписчиц обладателя вдающейся фигуры откровенной публикацией восхитились.

«Кентавр», — написала brekstontoni. «Какие кони! Жеребцы!!» — заявила ludmilakuzmenko809. «Да вы юморист, батенька», — отметила olyallay. «Кони прям игривые, белокурые», — прокомментировала anna_monro_san. «Шикарен!» — констатировала natashaslav. «Оригинально», — заметила elena_lyubkina. «А третий конь «под прикрытием», — уточнила tretiakovamargarit. «Шалун», — высказалась se55ddd4.

Те, кому фото «коней» не понравилось, критиковали Тарзана за самолюбование и обвиняли в чрезмерной открытости.

«Зачем выставлять свое тело? Смешно!» — подчеркнул пользователь isya2014. «Нарцисс», — отрезал vladimir_45_. «Его надо в забой загнать, такого быка, вообще тошно смотреть, разве это мужик?» — заявил ni355621. «Отвратительно», — указала ma.riia1232.

Несколькими днями ранее неоднозначную реакцию в соцсети вызвал другой снимок знаменитого стриптизера. Королева опубликовала фото своего обнаженного супруга в маске с рогами в личном аккаунте. Таким образом она анонсировала его юбилейное шоу «50 оттенков Серого», приуроченное к 50-летию супруга. Однако такую рекламу оценили далеко не все.