Королев не сомневается, что Россия добьется освобождения похищенных в Ливии социологов

Москва, 16 февраля. Бессрочный пикет в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в воскресенье, 16 февраля, продолжился у стен ливийского посольства. Участники акции требуют освободить россиян, похищенных в Ливии.

Российские исследователи с мая 2019 года находятся в частной тюрьме «Митига». Им так и не предъявили каких-либо обвинений, продолжая незаконно удерживать в заточении. Отмечается, что отсутствуют любые юридические процедуры, связанные с их задержанием.

Участником воскресного пикета стал Петр Королев, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Российской ассоциации политических консультантов. Он отметил, что принял участие в акции не из-за профессиональной солидарности, подчеркнув, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан, в первую очередь, граждане России.

«И мы все, и сообщества, и неравнодушные граждане России, прежде всего, должны за своих заступаться и всеми законными способами добиваться их освобождения. Мы добьемся, в конце концов, чтобы Максим вернулся домой, был счастлив, продолжал свою профессиональную деятельность, оставался с семьей», — отметил он.

В завершение социолог выразил надежду, что инициатива по организации акции объединит всех россиян, небезразличных к судьбе своих соотечественников.

«Я надеюсь, люди присоединятся к этой акции. Я надеюсь, что наша инициатива соберет всех небезразличных к судьбе граждан России людей, и мы добьемся освобождения Максима», — подчеркнул Королев.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были силой задержаны террористами группировки RADA, которые занимаются похищением людей с целью получения выкупа. Часть своих жертв они перепродают в рабство. RADA входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, руководство которого отрицает свою причастность к незаконному удержанию россиян. Российские исследователи находятся в тюрьме «Митига», пребывание в которой тяжело сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье заключенных.

Бессрочная Общероссийская акция в поддержку Шугалея и Суэйфана стартовала 13 февраля, инициатором пикетов стал Фонд защиты национальных ценностей. Участие в мероприятии принимают не только коллеги социологов, но и медийные персоны, активисты, общественники и простые граждане, которым не безразлична судьба соотечественников.