Экс-участницу «Дома-2», обвинившую Серова в изнасиловании, вывели на чистую воду

Москва, 16 февраля. Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк лгала, когда заявляла о том, что беременна от российского певца Александра Серова. Утверждение о том, что он ее изнасиловал тоже оказалось фальшивкой. Вывести девушку на чистую воду удалось в эфире программы «На самом деле».

Ведущий программы Дмитрий Шепелев попросил Дарью еще раз вспомнить, как развивались события в 2018 году, когда ее якобы похитил, изнасиловал и удерживал в квартире Серов. Рассказанная версия стала рассыпаться на глазах, когда в студию пришла врач-акушер Нона Осепян. По ее словам, девушка сделала себе инъекцию хорионического гонадотропина, с помощью которого можно сфальсифицировать беременность.

Кроме того, в ходе программы для Друзьяк устроили очную ставку с работницей ток-шоу, которая доказала, что похищение было инсценировкой. Которую придумала и осуществила сама Дарья.

«Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна», — заявил эксперт шоу Роман Устюжанин.

Александр Серов уже давно призывал вывести девушку на чистую воду. По его словам, участница знаменитой телестройки врала напропалую с самого начала. Ее поведение доставило Серову множество неудобств. Когда он узнал, что девушку все-таки разоблачили, то заявил, что и слышать ничего о ней не хочет.

«Зачем мне нужно это все обсуждать?! Все предатели! Говорить я ничего не буду!», — заявил певец.

Напомним, что Дарья Друзьяк стала известна широкой телеаудитории благодаря участию в телешоу «Дом-2». Зрители программы запомнили ее как несносную блондинку, которая затевает драки и закатывает истерики. Неясно, было ли агрессивное поведение ее собственной инициативой или указанием организаторов, но закончилось оно для девушки физическими травмами и госпитализацией.