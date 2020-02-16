Суррогатная мать родила Робби Уильямсу четвертого ребенка

Лос-Анджелес, 16 февраля. Известный американский певец Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз. Ребенка для 46-летнего музыканта выносила суррогатная мать.

Супруга певца Айда Филд заявила, что не ревнует мужа и тепло относится к женщине, которая помогла им снова стать родителями. У Уильямса и Айды родился мальчик Бо Бенедикт Энтони.

В звездном семействе уже есть семилетняя Теодора, пятилетний Чарлтон и годовалая Колетт.

«Почувствуйте разницу: этот День святого Валентина мы бы хотели отметить самым замечательным образом», — написала Филд в соцсетях.

Поклонники поздравили пару и пожелали маленькому Бо счастья. Они восхищены терпением и выдержкой супруги дебошира Уильямса. В последние годы певец остепенился и старается ради семьи.

До встречи с Айдой Робби слыл матерым бабником. У него было много романов с моделями и певицами, селебрити. Но все его многочисленные отношения были краткосрочными, и Робби никогда не задумывался о том, чтобы связать себя узами брака.

Американские СМИ даже подозревали Уильямса в нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако эти слухи быстро развелись, когда рядом с музыкантом появилась Айда. Женщина помогла Уильямсу справиться с алкогольной и наркотической зависимостью и вернуться к нормальному образу жизни.

Сейчас они вместе с Робби придерживаются диеты и следят за здоровьем.

Ранее сообщалось, что Уильямс признался в любви к немецкому футболисту Тони Кроосу, который помог своей команде одержать победу в матче с Швейцией.