Хирург предупредил о смертельной опасности легкого алкоголя

Москва, 16 февраля. Употребление легких алкогольных напитков, к которым относятся пиво и коктейли, несет риск возникновения цирроза печени, предупредил руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

Специалист подчеркнул, что алкоголь вне зависимости от его крепости смертельно опасен для здоровья. В особенности при длительном употреблении в больших количествах.

Хирург вспомнил об одном случае из практики: один из пациентов ежедневно употреблял легкие алкогольные напитки. Спустя время у него диагностировали цирроз. Манукьян отметил, что на болезнь, вероятно, повлияли и другие факторы, однако злоупотребление алкоголем имело место быть.

По его словам, особенно тяжелы «пивные» циррозы.

«Нет такого понятия, что вредно, а что полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень, может привести к этой патологии», — объяснил врач.

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев согласился со мнением, что больше всего здоровью вредят коктейли, поскольку в них содержится много синтетических красителей, добавки и прочая «химия», которая разбавляется алкоголем. Нет пользы, по его словам, и в заводском пиве.

Нарколог и психиатр Игорь Лазарев добавил, что представительницы прекрасного пола, остерегаясь крепкого алкоголя, обычно берут пиво или вино, не подозревая, что именно это питье гораздо опаснее с точки зрения привыкания.