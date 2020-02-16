Элтон Джон потерял голос и расплакался на сцене в Новой Зеландии

Веллингтон, 16 февраля. Британский певец и композитор Элтон Джон был вынужден прервать свой концерт в новозеландской Окленде из-за болезни. Артист потерял голос и покинул сцену в слезах.

После он на своей странице в Instagram обратился к зрителям, объяснив, что всего за несколько часов до выступления у него диагностировали пневмонию в легкой форме, но он был твердо намерен устроить лучшее представление, на которое был способен.

«Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения», — добавил он.

Как уточняет ТАСС в Окленде певец должен был выступить также 18 и 20 февраля, а потом улететь в Австралию. Но теперь эти планы поставлены под сомнение из-за пневмонии. Остается надеяться, что артист поправится как можно скорее, ведь выступления и в Новой Зеландии, и в Австралии, проходят в рамках его последнего в карьере мирового концертного тура Farewell yellow brick road ( одна из самых известных композиций британца. В пер. с англ. «Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом». — Прим. ФАН). Тур завершится в декабре этого года грандиозным концертом в Лондоне на стадионе «О2 Арена».

10 февраля артист получил «Оскар» за песню I'm Gonna Love Me Again («Я еще себя полюблю») в фильме «Рокетмен» (Rocketman). Картина рассказывает о жизни и карьере Элтона Джона. Главную роль в ленте в сыграл актер Тэрон Эджертон.